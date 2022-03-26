شاهد: مئات الصرب يشاركون في مسيرة مؤيدة لبوتين

في بلغراد، نظم مئات الأشخاص من جماعة "دورية الشعب" الصربية اليمينية المتطرفة مسيرات دعمًا لبوتين والحرب في أوكرانيا. ورفع إيليا فوكسانوفيتش، العضو الرئيسي البارز في الجماعة لافتة واضحة من على أحد الجسوركتب عليها "اللعنة على الناتو". ومع هذا يظل الرأي العام بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا في صربيا منقسم.

لقرون، أقامت صربيا وروسيا تحالفا قويا. يشترك كلا البلدين في التراث السلافي والأرثوذكسي، وكلاهما شارك في تحالف خلال الحربين العالميتين في القرن العشرين. امتنعت صربيا عن إبداء موقف حازم ضد الحرب الروسية على أوكرانيا.

كمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ما زالت صربيا تدعي أنها تحترم سيادة أوكرانيا لكن الدولة تظل ملتزمة سياسيًا بروسيا، لأنها بحاجة إلى دعم الكرملين الدبلوماسي بشأن كوسوفو، وكذلك الإمداات العسكرية والغاز.