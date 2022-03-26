شاهد: قطار شحن خاص لنقل المساعدات الإنسانية من برلين إلى كييف

يغادر قطار شحن تابع لشركة النقل بالسكك الحديد الألمانية دويتشه بان، ثلاث مرات في الأسبوع العاصمة الألمانية برلين نحو العاصمة الأوكرانية كييف لنقل المساعدات الإنسانية.

بعد جمع التبرعات من الشركات والمواطنين في جميع أنحاء البلاد، في نقاط مخصصة أو مباشرة من الشركات المصنعة وسلاسل السوبر ماركت. يتم شحنها في صناديق ومن ثمة في حاويات توضع في قطار شحن خاص يتوجه إلى أوكرانيا.

يقول مايكل إرنست شميدت، المتحدث باسم دويتشه بان لنقل البضائع "يسير العمل بشكل جيد للغاية. كل يوم في نقاط التجميع الخاصة بنا نقوم بتعبئة حاويتين إلى ثلاث حاويات ببضائع يتبرع بها مواطنون وإمدادات الإغاثة من جميع الأنواع".

التبرعات تصل بنجاح إلى وجهتها النهائية كما تؤكده سيغريد نيكوتا، الرئيسة التنفيذية لشركة دويتشه بان بقولها "أنا سعيدة جدًا لأن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، أكد شخصيًا وصول تبرعاتنا وأنه يشرف على عملية التوزيع".

من جهته، حيا أندريج ميلنيك، سفير أوكرانيا في ألمانيا هذه المبادرة وقال "إنها علامة مهمة على الثقة والأمل للناس أن يعرفوا أنهم ليسوا وحدهم".

"جسر سكة حديد" للمساعدات الإنسانية مبادرة غير مسبوقة تم إنشاؤه لإيصال التبرعات إلى البلاد التي تعيش حالة حرب منذ أزيد من شهر