شاهد: روسيا تطلق صواريخ "كاليبر" المجنحة من البحر الأسود باتجاه أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لما وصفته بعملية إطلاق صواريخ كروز سالفو كاليبر المجنحة من البحر الأسود. وأظهرت الصور لحظة انطلاق صواريخ في السماء من ما يشبه غواصة. وقالت الوزارة إن الصواريخ التي أطلقت استهدفت بعض قواعد البنية التحتية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة جيتومير بأوكرانيا.

وفي أول تعليق، قالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية إن قوات الدفاع الجوي دمرت 5 صواريخ على الأقل أطلقت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتابعت القيادة عبر تطبيق تلغرام أن "القوات الروسية أطلقت 6 صواريخ بعيدة المدى أسقط الدفاع الجوي بعضها وأصاب البعض الآخر عدة مباني".

ضاعفت روسيا عملياتها الجوية والبحرية في مواجهة مقاومة القوات الأوكرانية، بحسب مسؤول أمريكي، لكن هذه العمليات لا تتجلى في قتال جوي، إذ يميل سلاح الجو الروسي إلى إطلاق صواريخ جو - أرض على أهداف أوكرانية من المجال الجوي الروسي أو البيلاروسي.