شاهد: وزارة الدفاع الروسية تنشر صور قصف مركز تدريب كتيبة استطلاع أوكرانية في منطقة زهيتومير

نشرت وزارة الدفاع الروسية الإثنين شريط فيديو قالت إنه يظهر تدمير مركز تدريب كتيبة استطلاع أوكرانية في منطقة زهيتومير. وأعلنت الوزارة في النص المصاحب أن الأسلحة الروسية الدقيقة دمرت مركز تدريب لكتيبة الاستطلاع 132 التابعة لقوات الهجوم الجوي الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن عناصر الكتيبة الأوكرانية التي تضم مدربين أجانب و"مرتزقة أجانب" قتلوا خلال العملية. كما نشرت الوزارة لقطات مصورة آخرى قالت إنها تظهر قافلة عسكرية روسية. وتحمل المركبات العسكرية التابعة للقافلة حرف "Z". ويستخدم الحرفان "Z" و"V "في المركبات المدرعة الروسية المنتشرة في أوكرانيا.