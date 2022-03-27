واصل رجال الإطفاء رش المياه على منشأة لتخزين النفط في لفيف في ساعة مبكرة من صباح الأحد بعد استهدافها بصواريخ روسية. وقال حارس الأمن في الموقع، ياروسلاف بروكوبيف إنه رأى ثلاثة صواريخ تضرب المجمع وتدمر خزانين نفطيين. هزت الضربات الجوية مدينة لفيف التي أصبحت ملاذًا لما يقدر بنحو 200 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من مسقط رأسهم بسبب الحرب.