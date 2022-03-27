الغزو الروسي لأوكرانيا: زيلينسكي يطالب الدول الغربية بتقديم المزيد من الأسلحة لبلاده

الغزو الروسي لأوكرانيا: زيلينسكي يطالب الدول الغربية بتقديم المزيد من الأسلحة لبلادهمحادثة
حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء السبت القوات الروسية من "التقدم إنشًا واحدا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي"، واصفًا النزاع في أوكرانيا بأنه "فشل استراتيجي" لروسيا، خلال خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو حيث التقى مسؤولين ولاجئين أوكرانيين.
ووصف مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من "معركة عظيمة من أجل الحرية"، داعيًا العالم إلى الاستعداد "لمعركة طويلة"، مضيفًا في إشارة إلى نظيره الروسي "بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة".
ولاحقا، أوضح البيت الأبيض أنّ بايدن لم يدع إلى "تغيير النظام" في روسيا.
مسؤول أوكراني: روسيا بدأت في تدمير مستودعاتنا النفطية ومخازن المواد الغذائية
قال مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية فاديم دينيسينكو يوم الأحد إن روسيا بدأت في تدمير مخازن الوقود والأغذية الأوكرانية، مما يعني أن الحكومة ستضطر إلى وضع هذه المخزونات في أماكن متفرقة في المستقبل القريب. وقال دينيسينكو في حديث للتلفزيون المحلي إن روسيا تجلب قوات إلى الحدود الأوكرانية بالتناوب ويمكن أن تقوم بمحاولات جديدة للتقدم في غزوها لأوكرانيا.
أوكرانيا تطلب من الصليب الأحمر عدم فتح مكتب في مدينة روستوف أون دون الروسية
طلبت أوكرانيا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدم المضي قدما في الخطط الرامية لفتح مكتب لها في مدينة روستوف أون دون الروسية قائلة إن ذلك سيضفي الشرعية على "الممرات الإنسانية" لموسكو واختطاف الأوكرانيين وترحيلهم قسرا.
كان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير قد قال يوم الخميس بعد محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن من الضروري التوصل إلى اتفاق بين الجيشين الروسي والأوكراني قبل إجلاء المدنيين بشكل ملائم من أوكرانيا التي عصفت بها الحرب.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن ماورير طلب من روسيا تسهيل افتتاح مكتب للصليب الأحمر في روستوف أون دون.
وناشد ميخائيلو رادوتسكي رئيس لجنة الصحة العامة بالبرلمان الأوكراني الصليب الأحمر التراجع عن خططه. وقال في بيان إن لجنة الصحة العامة "تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى عدم إضفاء الشرعية على ’الممرات الإنسانية’ على أراضي الاتحاد الروسي وكذلك عدم دعم اختطاف الأوكرانيين وترحيلهم قسرا". ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وروستوف أون دون هي أكبر مدينة روسية على الحدود الشرقية لأوكرانيا والعاصمة الإدارية لمنطقة روستوف التي استخدمتها روسيا في إقامة مخيمات مؤقتة للأشخاص الذين يتم نقلهم خارج منطقة الحرب.
وتقول أوكرانيا إن روسيا رحلت بشكل غير قانوني آلاف الأشخاص منذ بدء الحرب منهم نحو 15 ألف مدني من مدينة ماريوبول المحاصرة.
رئيس أوكرانيا يطالب الدول الغربية بتقديم المزيد من الأسلحة لبلاده
طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت الدول الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري الموجود في مخزوناتها لبلاده، وتساءل وقد بدا عليه الغضب الشديد عما إذا كانت هذه الدول تخشى من موسكو.
وتعهدت عدة دول بإرسال صواريخ مضادة للدروع والطائرات بالإضافة إلى أسلحة صغيرة، لكن زيلينسكي قال إن كييف بحاجة إلى دبابات وطائرات وأنظمة مضادة للسفن.
وقال في كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "هذا ما يمتلكه شركاؤنا.. هذا (العتاد) يعتريه الغبار هناك. ما نطلبه ليس من أجل حرية أوكرانيا فحسب ولكن من أجل حرية أوروبا". وتابع أن أوكرانيا لا تحتاج أكثر من واحد في المئة فقط من طائرات حلف شمال الأطلسي وواحد في المئة من دباباته ولن تطلب المزيد. وأضاف "لقد انتظرنا بالفعل 31 يوما. من المسؤول عن المجتمع الأوروبي الأطلسي؟ هل ما زالت موسكو حقا بسبب الترهيب؟".
يصر زيلينسكي مرارا على أن روسيا ستسعى للتوسع أكثر في أوروبا إذا سقطت أوكرانيا. ويرفض حلف شمال الأطلسي الاستجابه لطلبه بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا على أساس أن ذلك قد يؤدي إلى حرب أوسع نطاقا.