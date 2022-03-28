لويس هاملتون من السعودية: أريد فقط الذهاب إلى المنزل

قال بطل العالم، البريطاني لويس هاملتون الذي كان يشعر إلى جانب العديد من السائقين بالقلق من خوض سباقات فورمولا 1 في جدة إنه "يريد فقط الذهاب إلى منزله"، بعد أيام من انطلاق السباقات في المملكة العربية السعودية.

صواريخ الحوثيين التي استهدفت مدينة جدة يوم الجمعة وسقطت على بعد 10 أميال من الحلبة، كادت تنهي السباق قبل أن يبدأ.

وتذكر صحيفة الغارديان إن هذه الضربات، إضافة إلى سخط السائقين من سجل النظام السعودي المروع في ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، كادت أن تؤدي إلى مقاطعتهم للسباق، قبل أن يضطر المعنيون إلى عقد اجتماع استمر لمدة أربع ساعات ليلة الجمعة قبل أن يتم إرضاء السائقين في نهاية المطاف وإقناعهم بمواصلة السباق.

وعلى ضوء هذا القرار، تعهدت السعودية بتوفير أقصى درجات الأمن لطمأنة السائقين.

وتسبب الهجوم الذي استهدف منشأة نفطية لشركة أرامكو بارتفاع أعمدة من الدخان الأسود فوق المدينة الساحلية وكان جزءا من سلسلة هجمات بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ دفعت بالتحالف الذي تقوده السعودية لشن ضربات جوية انتقامية في صنعاء.

وبعد حصوله على المركز العاشر في السباق الأول من فورمولا 1 السعودية 2022" الذي بدأ يوم الجمعة 25 مارس/ آذار وانتهى يوم الأحد 27 مارس/ آذار، قال هاملتون إنه لم يرغب إلا في المغادرة، وأضاف "أنا سعيد جداً لانتهاء عطلة نهاية الأسبوع، أنا سعيد جداً لأننا بأمان، أرغب فقط في الرحيل، أريد فقط أن أذهب إلى المنزل".

بعد منافسة قوية مع شارل لوكلير سائق فريق فيراري الذي حصد المركز الثالث، فاز السائق الهولندي ماكس فرستابن، من فريق "رد بول" Red Bull بجائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1.

وأكد فرستابن، أن الأمر لم ينته بعد وأن السائقين لديهم الكثير من الأسئلة والمخاوف التي تحتاج إلى إجابات واضحة من قبل الفورمولا 1 خلال اجتماع سيعقد للاتفاق على خوض سباقات إضافية في المملكة.

وقال هاملتون سابقا إنه "يشعر بعدم الراحة"من خوض هذا السباق بعد أن تلقى رسالة من عائلة شاب سعودي معتقل لدى السلطات، وحكمت عليه بالإعدام، بحسب تقرير نشره موقع "أي إس بي إن".

وفي رسالة إلى بطل العالم للفورمولا 1 لسبع مرات، طالبت عائلة عبدالله الحويطي، المسجون في السعودية منذ أن كان عمره 14 عاما من هاملتون تسليط الضوء على قضية ابنهم.

بطل العالم، البريطاني لويس هاملتون أ ب

وشنّ الحوثيون المدعومون من إيران 16 هجوما في أرجاء السعودية الجمعة، عشية الذكرى السنوية السابعة لبدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن لمواجهة الحوثيين.