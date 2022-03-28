شاهد: استمرار تدفق اللاجئين الأوكرانيين على الحدود البولندية

تظهر المقاطع المصورة مئات الأوكرانيين وهم يعبرون عبر مدينة ميديكا على الحدود مع بولندا.

وأُجبر أكثر من 3,8 ملايين أوكرانيا على الفرار منذ بداية الغزو الروسي لها في 24 شباط/فبراير الماضي، حسبما أفادت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي. فقد توجه ملايين ممن غادروا أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لها إلى دول مجاورة مثل بولندا ورومانيا سيرا على الأقدام أو عبر القطارات أو بالحافلات والسيارات، قبل أن يسافر بعضهم في أنحاء أوروبا.