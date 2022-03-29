شاهد: القوات الأوكرانية تقول إنها استعادت السيطرة على بلدة تروستيانتس شرق البلاد

يبدو أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على بلدة تروستيانتس في شرق البلاد من الروس. وشاهد مراسلو وكالة أنباء أسوشيتد برس يوم الاثنين جنودًا أوكرانيين فوق دبابات في استقبال السكان المحليين. كما شاهدوا العديد من الدبابات والمعدات العسكرية الروسية المدمرة وصناديق الذخيرة المهجورة.

البعض من السكان أخبر وكالة أسوشييتد برس أن معارك ضارية سبقت انسحاب القوات الروسية.

إحدى النساء قالت: إنها "سعيدة برؤية انسحاب الروس"، الذين أطلقت عليهم اسم Orcs، أي المخلوقات الخيالية الشريرة الشبيهة بالعفاريت.

في الأيام الأخيرة، دفعت القوات الأوكرانية الروس إلى التراجع في عدد من المناطق في البلاد.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، يوم الإثنين، إن القوات الروسية تحرز تقدمًا ضئيلًا إلى الأمام.

وقال المسؤول إن روسيا قللت على ما يبدو من التركيز على العمليات البرية بالقرب من كييف وتركز أكثر على نهر دونباس.

دونباس هي المنطقة التي يغلب على سكانها الناطقون بالروسية والتي يشن فيها المتمردون المدعومون من موسكو حربًا انفصالية على مدار السنوات الثماني الماضية.