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منطقة بروفاي في أوكرانيا

تعرضت القرى القريبة من بروفاري لأضرار جسيمة حيث يحاول الجيش الروسي التقدم أكثر نحو العاصمة كييف في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا الثلاثاء أنها ستقلص بشكل كبير العمليات العسكرية بالقرب من العاصمة الأوكرانية. وبدت عدة مزارع تحت الأنقاض حيث يحاول المزارعون إنقاذ ما تبقي من الماشية التي نجت من القصف. وفي محيط المدن المجاورة لبروفاي، اشتعلت النيران في مستودعات مختلفة بعد قصف شنه الجيش الروسي الثلاثاء.

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