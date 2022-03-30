استطلاعات الرأي في فرنسا تمنح ماكرون الحظ الأوفر في الفوز في الرئاسيات رغم تقلص الفارق مع لوبان

خلص استطلاع للرأي نشر الأربعاء قبل 12 يوما من الاقتراع الرئاسي في فرنسا إلى أن الفارق في نوايا التصويت للمرشح الأوفر حظا إيمانويل ماكرون وأبرز منافسيه اليمينية المتطرفة مارين لوبن صار أضيق في الجولة الثانية للانتخابات.

ووفق الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إيلاب"، حصل ماكرون على 28 بالمئة من نوايا التصويت (+0,5 نقطة) في الجولة الأولى التي سيتصدرها. لكن الفجوة مع لوبان ستضيق بسبع نقاط في الجولة الثانية لتحصل المرشحة على 47,5 بالمئة من الأصوات.

وكانت التوقعات الأسبوع الفائت أن يحصل ماكرون على 56 بالمئة ولوبن على 44 بالمئة في الجولة الثانية. وتبدو المنافسة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان أكثر احتداما من أي وقت.

تراجعت المسائل المحلية الفرنسية في سلم اهتمامات الرئيس المنتهية ولايته نتيجة الأزمة في أوكرانيا التي عززت في المقابل صورته كرجل دولة. أما لوبان، فتركز حملتها على القوة الشرائية التي تمثل الشاغل الأول للفرنسيين، وقد زادت حظوظها في الجولة الأولى بنقطة مئوية لتبلغ نوايا التصويت لصالحها 21 بالمئة.

من جانبه، عزز زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون موقعه في المرتبة الثالثة (15,5 بالمئة من نوايا التصويت بزيادة +0,5 نقطة) متقدما على مرشح اليمين المتطرف الآخر إريك زمور (10,5 بالمئة، +0,5 نقطة) ومرشحة اليمين التقليدي فاليري بيكريس التي ما زالت تحتل المرتبة الخامسة في الاستطلاع (9,5 بالمئة، -0,5 نقطة).

لا تشكل نوايا التصويت تنبؤا فعليا بنتيجة الاقتراع، لكنها تعطي مؤشرا إلى توازن القوى والديناميات في فترة الاستطلاع.

أجري الاستطلاع عبر الإنترنت بين 28 و30 آذار/مارس، وشمل عينة من 1531 شخصا يمثلون سكان البر الرئيسي لفرنسا البالغين 18 عاما وأكثر، من بينهم 1416 مسجلا في القوائم الانتخابية. ويراوح هامش الخطأ بين 1,1 و3,1 نقاط.

ومن المقرر أن تنظّم الجولة الأولى للانتخابات في 10 نيسان/ابريل والثانية في 24 نيسان/ابريل خلال الإجازات المدرسية.