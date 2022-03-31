افتتح في العاصمة الكرواتية زغرب متحفا مثيرا للجدل يهتم بالقنب والحشيش. بتذكرة دخول يمكن لفها وتدخينها، يقدم متحف الحشيش والقنب الجديد في كرواتيا دليلًا تجريبيًا لتاريخ النبتة المسكرة ويضم قصائد لموسيقى الريغي والأفلام الرائعة. يقع المتحف قبالة مركز الشرطة الرئيسي للعاصمة زغرب، رغم كون كرواتيا تحظر استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية. يعد المتحف ضمن سلسلة من المؤسسات "الملتوية" المتواجدة في العاصمة الكرواتية، والتي تضم المتاحف المخصصة لمخلفات الكحول والعلاقات المحطمة وحقبة الثمانينيات.
في متحف القنب، يتم إرشاد الزوار من خلال جولة متعددة لماضي "النبتة" من خلال مقاطع فيديو وملصقات. الماريجوانا صالحة للاستخدام الطبي فقط في بلدان البلقان. تشرع كرواتيا شراء الحشيش الذي يحتوي على ما يصل إلى 0.2 في المئة من محتوى رباعي هيدروكانابينول.
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