جهات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تغلق تحقيقا متعلقا بقطر للطاقة والدوحة ترحب بالقرار

أغلقت جهات تنظيمية معنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس تحقيقها المتعلق بشركة قطر للطاقة بعدما لم تؤكد الأدلة التي جمعتها مخاوفها السابقة.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "قرار إغلاق التحقيق الخميس يستند إلى تحليل شامل لكافة الأدلة ذات الصلة، التي تشمل المعلومات التي تلقيناها من قطر للطاقة وموردي الغاز الأوروبيين". وسبق وأن أشارت وسائل إعلامية إلى أن الشركة المملوكة للدولة لم تعد مستهدفة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فتح تحقيقا في العام 2018 ركز على اتفاقيات التوريد الخاصة بقطر للطاقة مع مستوردي الغاز الأوروبيين وقدرتهم على بيع الغاز الطبيعي المسال في مناطق بديلة داخل أوروبا.

ورحبت شركة قطر للطاقة بقرار الاتحاد الأوروبي الرسمي إنهاء التحقيق في اتفاقات توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل الذي فتحته في العام 2018.