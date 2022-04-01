شاهد: هولندا تحتفل بمرور 20 عاماً على تشريع القتل الرحيم

تزين فراشات ذهبية جدران مركز القتل الرحيم الوحيد في هولندا، إحياء لذكرى آلاف المرضى الذين اختاروا الموت بكرامة على مدار العقدين الماضيين، فيما تحتفل البلاد بمرور 20 عاما على تشريع هذه الممارسة الطبية. ويستقبل المركز الفريد من نوعه سنوياً مئات الأشخاص الذين يرغبون في إنهاء حياتهم.

أصبحت هولندا في 1 نيسان/أبريل 2002 أول بلد في العالم يشرّع القتل الرحيم، وسرعان ما حذت بلجيكا حذوها فيما أصبحت إسبانيا العام الماضي سادس دولة تسمح بهذا الإجراء.

ويتزايد كل عام عدد الأشخاص الذين يلجأون إلى القتل الرحيم في هولندا، وتشير الأرقام الرسمية إلى أنّ عددهم بلغ العام الماضي 7666 شخصاً، وتزيد أعمار معظمهم (90 بالمئة) عن ستين عاماً وهم كانوا يعانون سرطاناً في مراحله الأخيرة أو مرض عضال آخر.

تقول مديرة المركز الواقع في لاهاي سونيا كيرستن "عند إقرار القانون قبل عشرين عاماً كان القتل الرحيم معروفاً لكنّ الأشخاص لم يلجأوا إليه كثيراً كما يحصل في حاليا".

وما يفسر تزايد لجوئهم إلى القتل الرحيم تشيّخ السكان، فضلاً عن أن هذه الممارسة لم تعد موضوعاً محرماً.

التحكم بزمام الأمور

تشير كيرستن إلى أنّ "الموت بكرامة هو نقاش يتطوّر مع المجتمع، والمجتمع الهولندي منفتح تماما عليه". وتلفت إلى أنّ هولندا دولة "تقدمية" ويتمسك سكانها بمبدأ التحكم بزمام الأمور.

يُستبعد أن يصبح القتل الرحيم مشرعاً في البلدان كلها، إذ معظمها تحظر هذه الممارسة. وفي بلجيكا التي تحتفل في أيار/مايو بمرور 20 عاما على تشريع هذه الممارسة الطبية، استفاد منه أربعون مريضاً فرنسياً عام 2021 من بين 49 غير مقيم.

وترى كيرستن أنّ "القتل الرحيم ليس حقاً يتمتع به المريض ولا واجباً على الطبيب"، معتبرةً أنّها مسألة "وجودية وصعبة جداً".

ينص القانون الهولندي على أنّ الطبيب إلى جانب خبير مستقل عليهما أن يقررا إن كان المريض يعاني ألماً لا يُحتمل في ظل غياب أي أمل في تحسّن وضعه. وينبغي كذلك إثبات أنّ طلب القتل الرحيم طوعي ومدروس بشكل جيّد، وأن لا "خيار واقعياً" آخر.

يساعد المركز المتخصص الأطباء في إجراءات القتل الرحيم، ويستقبل المرضى الذين لا يرغب طبيبهم المعالج في تلبية طلبهم ومساعدتهم على الموت.

الموت في المنزل

يقع المركز المسمى "عيادة إنهاء الحياة" داخل مبنى جميل محاذ لحديقة. وعندما أُنشئ في العام 2012 كان يُفترض أن يتيح القتل الرحيم للمرضى في الموقع. وسرعان ما تبيّن أنّ الناس يفضلون الموت في منازلهم، ما دفع المركز إلى تشكيل شبكة من 140 طبيباً وممرضاً في البلاد لهذه الغاية.

تشير سونيا كيرستن إلى أنّ "بعض الأطباء في هولندا لا يزالون يعارضون القتل الرحيم من حيث المبدأ، وهذا من حقهم". وساعد الفريق الطبي التابع للمركز حوالي 900 شخص في الحصول على القتل الرحيم عام 2020، من بين حوالي ثلاثة آلاف مريض تقدّم بطلب، والأرقام آخذة في الارتفاع. وكان يعاني عشرون بالمئة من هؤلاء المرضى خرفاً أو اضطرابات نفسية.

أقيمت دعوى قضائية غير مسبوقة على طبيبة لتقديمها القتل الرحيم عام 2016 لمريضة تعاني الزهايمر، وتمت تبرئتها من التهم كلّها عام 2019.