مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات في مدينة الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة، أن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد مواطن (29عاما) برصاص الاحتلال الحي في وسط مدينة الخليل". واندلعت مواجهات في وسط الخليل بين سكان فلسطينيين والقوات الاسرائيلية بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

والشاب الفلسطيني الذي قتل هو احمد الاطرش، معتقل سابق أمضى ستة أعوام في سجن اسرائيلي، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وفي اتصال مع فرانس برس، رفض الجيش الاسرائيلي التعليق على ما جرى حتى الآن.

يأتي ذلك وسط مخاوف من تصعيد بعد أعمال عنف دامية مدى الأيام العشرة الماضية في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل.

تندلع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بشكل منتظم في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين احتلتهما اسرائيل عام 1967.

والخميس قتل فلسطينيان على لأقل في اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة، بينما قتل فلسطيني آخر بعدما طعن مدنيا إسرائيليا على متن حافلة في حادثة منفصلة جنوب بيت لحم.

ويعيش نحو ألف مستوطن يهودي تحت حماية عسكرية إسرائيلية مشددة في وسط مدينة الخليل، وهي مدينة يسكنها 200 ألف فلسطيني.