معدل التضخم في منطقة اليورو يسجل نسبة قياسية بلغت 7.5 بالمئة

قالت يوروستات، وهي مديرية عامة تابعة للمفوضية الأوروبية، الجمعة، إن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل نسبة قياسية جديدة في آذار/مارس، بلغت 7.5 بالمئة خلال عام، فيما تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة بشكل خاص.

وتضم منطقة اليورو 19 دولة.

وكان معدل التضخم في الدول التي تعتمد اليوم كعملة موحدة بلغ 5.9 في شباط/فبراير، وكان هذا المعدل يشكل النسبة الأعلى منذ بدء يوروستات (مكتب الإحصائيات) العمل على هذا المؤشر في العام 1997.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، سجل التضخم في بلدان منطقة اليورو معدّلاً قياسياً لخمسة أشهر متتالية.