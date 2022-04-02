غزو أوكرانيا: إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص من مدينة ماريوبول المحاصرة

غزو أوكرانيا: إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص من مدينة ماريوبول المحاصرةمحادثة
فر أكثر من ثلاثة آلاف شخص من ماريوبول في حافلات وسيارات خاصة على ما أعلنت السلطات الأوكرانية، بينما يستعد الصليب الأحمر السبت لمحاولة تنفيذ عملية إجلاء جديدة من هذه المدينة الساحلية المحاصرة والمدمرة بعد فشل محاولة أولى.
وفي اليوم السابع والثلاثين للغزو الروسي لأوكرانيا خففت القوات الروسية قبضتها على كييف وتعمل على تجميع صفوفها للتركيز على شرق البلاد حيث ستتواجه مع جيش أوكراني متمرّس مما قد يشير إلى صراع "طويل الأمد" قد يستمر أشهرا وفق ما حذر البنتاغون.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع مصور بُثّ ليل الجمعة السبت "اليوم (الجمعة) عملت الممرات الإنسانية في ثلاث مناطق: دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا. تمكنّا من إنقاذ 6266 شخصا، بينهم 3071 من ماريوبول".
تخصيص مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان الجمعة أنها ستخصص 300 مليون دولار إضافية على شكل "مساعدة أمنية" لأوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية.
وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان إن "هذا القرار يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها دعما لجهودها البطولية لصد الحرب التي قررتها روسيا".
وأضاف "الولايات المتحدة التزمت الآن بأكثر من 2,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ تولي إدارة بايدن السلطة، بما في ذلك أكثر من 1,6 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ الغزو غير المبرر والمتعمد من جانب روسيا".
تشمل حزمة المساعدات الجديدة أنظمة صواريخ موجهة بالليزر وطائرات بلا طيار "كاميكاز" من طراز "سويتشبليد"، إضافة إلى طائرات درون خفيفة من طراز "بوما".
زيلينسكي يشكر البرلمان الأوروبي
أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن "امتنانه" لرئيسة البرلمان الأوروبي المالطية روبرتا ميتسولا، لمجيئها بشكل "بطولي" و"شخصي" إلى كييف، وذلك خلال ترحيبه بها في العاصمة الأوكرانية.
وميتسولا التي انتُخبت رئيسة للبرلمان الأوروبي في 18 كانون الثاني/يناير، أول مسؤول عن مؤسسة أوروبية يزور العاصمة الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.
وقال زيلينسكي لميتسولا خلال استقباله الوفد الأوروبي "أريد أن أشكركِ شخصيا يا روبرتا، أنتِ وفريقك، في مثل هذه اللحظة المهمة لبلدنا (...) لأن المجيء إلى أوكرانيا اليوم هو بطولة"، وفق شريط فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية.
"إنقاذ" 3000 شخص من مدينة ماريوبول
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شريط فيديو بُثّ ليل الجمعة السبت "إنقاذ" أكثر من 3000 شخص من مدينة ماريوبول الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا وتُحاصرها القوات الروسية.
وقال زيلينسكي "اليوم (الجمعة) عملت الممرات الإنسانية في ثلاث مناطق: دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا. تمكنّا من إنقاذ 6266 شخصا، بينهم 3071 من ماريوبول".
ورصدت وكالة فرانس برس مساء الجمعة دخول قافلة حافلات تقل نازحين بينهم سكان من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها قوات حكومة كييف.
من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي كان مقررا أن تشارك في عملية الإجلاء، الجمعة أن فريقها الذي أرسل إلى ماريوبول اضطر إلى أن يعود أدراجه، قائلة إن إجلاء المدنيين من المدينة الساحلية المحاصرة كان "مستحيلا" الجمعة.