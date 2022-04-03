غزو أوكرانيا: سماع سلسلة انفجارات في مدينة أوديسا

أعلنت أوكرانيا السبت أن منطقة كييف بكاملها "تم تحريرها"، حيث تقوم القوات الروسية بـ"انسحاب سريع" من شمال البلاد من أجل "الحفاظ على السيطرة" بشكل أفضل على "الأراضي الشاسعة" التي تحتلها في الشرق والجنوب.

في مدينة ماريوبول (جنوب شرق) التي تضيق القوات الروسية الخناق عليها وتشهد وضعا إنسانيا كارثيا، لم يُعرف مساء السبت ما إذا كان الصليب الأحمر قد تمكن من إجلاء المدنيين كما كان مقررا.

على صعيد المفاضوات كشف كبير المفاوضين الأوكرانيين في مفاوضات السلام مع روسيا السبت أن موسكو وافقت "شفهيا" على مقترحات أوكرانية رئيسية، ما يعزز الآمال بإحراز تقدم في المحادثات لإنهاء الحرب.

وأعلنت مساعدة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار السبت أن الأوكرانيين استعادوا السيطرة على منطقة كييف بكاملها بعد انسحاب القوات الروسية من مدن رئيسية قرب العاصمة.

وشهدت كل هذه المدن معارك طاحنة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وتمكن مراسلون لوكالة فرانس برس من التوجه السبت الى بوتشا التي "حررت" أخيرا وتعذر على الصحافيين الوصول اليها طوال نحو شهر.