غزو أوكرانيا: سماع سلسلة انفجارات في مدينة أوديسا

غزو أوكرانيا: سماع سلسلة انفجارات في مدينة أوديسامحادثة
أعلنت أوكرانيا السبت أن منطقة كييف بكاملها "تم تحريرها"، حيث تقوم القوات الروسية بـ"انسحاب سريع" من شمال البلاد من أجل "الحفاظ على السيطرة" بشكل أفضل على "الأراضي الشاسعة" التي تحتلها في الشرق والجنوب.
في مدينة ماريوبول (جنوب شرق) التي تضيق القوات الروسية الخناق عليها وتشهد وضعا إنسانيا كارثيا، لم يُعرف مساء السبت ما إذا كان الصليب الأحمر قد تمكن من إجلاء المدنيين كما كان مقررا.
على صعيد المفاضوات كشف كبير المفاوضين الأوكرانيين في مفاوضات السلام مع روسيا السبت أن موسكو وافقت "شفهيا" على مقترحات أوكرانية رئيسية، ما يعزز الآمال بإحراز تقدم في المحادثات لإنهاء الحرب.
وأعلنت مساعدة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار السبت أن الأوكرانيين استعادوا السيطرة على منطقة كييف بكاملها بعد انسحاب القوات الروسية من مدن رئيسية قرب العاصمة.
وشهدت كل هذه المدن معارك طاحنة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
وتمكن مراسلون لوكالة فرانس برس من التوجه السبت الى بوتشا التي "حررت" أخيرا وتعذر على الصحافيين الوصول اليها طوال نحو شهر.
سماع سلسلة انفجارات في أوديسا
سمعت سلسلة انفجارات صباح الأحد في مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود في جنوب غرب أوكرانيا، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
ووقعت الانفجارات قرابة الساعة السادسة صباحا (3,00 ت غ) في منطقة صناعية على ما يبدو من المدينة الساحلية الإستراتيجية وتصاعدت ثلاثة أعمدة من الدخان الأسود على الأقل وألسنة نار.
أوكرانيا: روسيا وافقت "شفهيا" على مقترحات كييف
كشف كبير المفاوضين الأوكرانيين في مفاوضات السلام مع روسيا السبت أن موسكو وافقت "شفهيا" على مقترحات أوكرانية رئيسية، ما يعزز الآمال بإحراز تقدم في المحادثات لإنهاء الحرب.
وقال ديفيد أراخاميا لقنوات تلفزيونية أوكرانية إن أي لقاء محتمل بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيعقد "على الأرجح" في تركيا.
وأضاف "قدم الاتحاد الروسي ردا رسميا على جميع المواقف، وهو أنه يوافق على الموقف (الأوكراني)، باستثناء قضية شبه جزيرة القرم (التي ضمتها روسيا عام 2014)". ولفت الى إنه ليس هناك من "تأكيد رسمي مكتوب"، لكن الجانب الروسي أعرب عن ذلك "شفهيا".
أوكرانيا تعلن تحرير منطقة كييف
أعلنت أوكرانيا السبت أن منطقة كييف بكاملها "تم تحريرها"، حيث تقوم القوات الروسية بـ"انسحاب سريع" من شمال البلاد من أجل "الحفاظ على السيطرة" بشكل أفضل على "الأراضي الشاسعة" التي تحتلها في الشرق والجنوب.