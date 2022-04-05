بعد تغير موقف مدريد من ملف الصحراء.. ملك المغرب يستقبل رئيس الوزراء الإسباني الخميس

أعلن وزير الخارجية الإسباني الثلاثاء أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيستقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الخميس في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تكريس انتهاء أزمة دبلوماسية بين البلدين استمرت قرابة عام.

ووضع البلدان حدا لهذا الخلاف في 18 آذار/مارس بعد إعلان إسبانيا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية لتسوية النزاع في الصحراء الغربية المستعمرة الإسبانية السابقة في بادرة كانت تنتظرها الرباط لتطبيع العلاقات مع مدريد.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بعد اجتماع لمجلس الوزراء "سيتوجه رئيس الحكومة بعد ظهر الخميس إلى المغرب (...) حيث سيلتقي ملك المغرب".

وسيُشارك في ما بعد في إفطار مع الملك المغربي، في "بادرة قوية جدًا" من قبل الملك محمد السادس، بحسب ألباريس الذي سيشارك أيضا في الزيارة.

وستستمر زيارة سانشيز حتى الجمعة، وفق وزير الخارجية الإسباني.

وأعلنت مدريد علنًا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، معتبرة إياها حالياً "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع".

والصحراء الغربية منطقة صحراوية شاسعة غنية بالفوسفات وتتمتع بثروة سمكية كبيرة، تتنازعها الرباط مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر منذ انسحاب الإسبان منها عام 1975.