تغريم نائب بلغاري بسبب أدائه التحية النازية في قلب البرلمان الأوروبي

أعلنت روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي توقيع غرامة مالية على النائب البلغاري اليميني أنجيل دجامبازكي بسبب أدائه التحية النازية خلال إحدى جلسات البرلماني الأوروبي في فبراير – شباط الماضي.

وقالت ميتسولا أمس الثلاثاء: "لقد أضرت (التحية النازية) بسمعة وكرامة البرلمان الأوروبي".

وأكدت ميتسولا أن الغرامة ستنفذ عبر حرمان دجامبازكي من الإعانة المالية اليومية التي تصرف لنواب البرلمان الأوروبي ولمدة ستة أيام وهو ما سيبلغ قيمته 2,028 يورو.

وأضافت ميتسولا عن الغرامة التي يمكن لدجامبازكي الطعن عليها: "لقد قررت فرض عقوبة على دجامبازكي لسلوكه غير اللائق في 16 فبراير - شباط 2022 عندما مد ذراعه اليمنى فيما كان يُنظر إليه على أنه تحية نازية أثناء مغادرته الغرفة".

وكان دجامبازكي قد اعتذر سابقاً عما وصفه بالـ"تحية البريئة" وقال: "أعتذر إذا كانت تحيتي البريئة قد أساءت إلى أي شخص".

وجاءت الواقعة عقب مناظرة شارك فيها دجامبازكي حول سيادة القانون وقرار المفوضية الأوروبية بقطع تمويلات عن الدول التي لا تمتثل لقيم الاتحاد الأوروبي ومبادئه وهو ما انتقده النائب البلغاري واعتبره محاولة لإلحاق العار بدول مثل المجر وبولندا.

وبعد انتهائه من كلمته حول النقاش، أظهرت لقطات مصورة دجامبازكي وهو يصعد درج البرلمان قبل أن يستدير ويمسك ذراعه اليمنى أمامه ويده مسطحة قبل أن يغادر.

وتنص قواعد البرلمان الأوروبي على وجوب امتناع الأعضاء "عن أي سلوك غير لائق" و"أي تصريحات مسيئة" خلال جلساته.