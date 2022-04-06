شاهد: طالبان تحظر زراعة الخشخاش في محاولة منها لتهدئة المخاوف الدولية

قامت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان بحظر زراعة الخشخاش في محاولة منها لتهدئة المخاوف الدولية بشأن مكافحة المخدرات. وقامت الحركة بتوجيه العديد من التحذيرات للمزارعين من أنهم سيواجهون عقوبة السجن إذا استمروا في مزاولة نشاطهم خلال موسم الحصاد الحالي.

وتعدّ مسألة مكافحة المخدرات أحد المطالب الرئيسية للمجتمع الدولي لحركة طالبان من أجل التراجع عن العقوبات التي لوّحت بها المجموعة الدولية ضد حركة طالبان التي استولت على الحكم خلال الصيف الماضي.