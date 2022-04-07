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أستراليا

شاهد: أمطار غزيرة شرق أستراليا.. والسلطات تحذر

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بقلم:  يورونيوز
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فيضانات في نيوساوث ويلز - أستراليا
فيضانات في نيوساوث ويلز - أستراليا   -   حقوق النشر  AP Photo

أصدرت السلطات في نيو ساوث ويلز تحذيرات كبيرة من فيضانات مع هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الولاية التي تقع شرق أستراليا، حيث تجاوزت سيدني متوسط هطول الأمطار السنوي في الأشهر الثلاثة ونصف الأولى فقط من هذا العام.

وقد طُلب من بعض السكان الذين يسكنون في المناطق المنخفضة في سيدني والمناطق المحيطة بها إخلاء المكان.

تسبب الطوفان في حدوث فيضانات مفاجئة في منطقة إيلاوارا، وفي ضواحي سيدني. وحذر المسؤولون السكان في المناطق المتضررة من الحد من تنقلاتهم، مع نشر عمال الإنقاذ.

الأمطار الغزيرة بمعدلاتها فوق الطبيعية تسببت في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا، في تكرار حدوث فيضانات في الشهرين الماضيين.

وقالت إيلسا سكوفيلد من مكتب الأرصاد الجوية للصحفيين في ولونجونج إن هطول الأمطار سيستمر في الانخفاض في الولاية بسبب ظاهرة الطقس في لا نينا.

عانت سيدني في بداية العام من رطوبة هي الأعلى على الإطلاق.