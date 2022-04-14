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أستراليا

إصابة أربعة من عناصر الفريق الأمني لرئيس الوزراء الأسترالي في حادث سيارة

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بقلم:  يورونيوز
سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي قبل لقاءه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، فرنسا.
سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي قبل لقاءه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، فرنسا.   -   حقوق النشر  Rafael Yaghobzadeh/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

انقلبت سيارة تقل فريق الأمن التابع لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون وتدحرجت أسفل جسر الخميس ما أدى إلى إصابة أربعة عناصر بجروح غير خطرة ونقلوا إلى المستشفى.

وقالت شرطة ولاية تسمانيا في بيان إن السيارة انقلبت بعد اصطدامها بسيارة أخرى فيما كان رئيس الوزراء في طريقه إلى حملته الانتخابية في الولاية قبل الانتخابات المقررة في 21 أيار/مايو.

وأوضح مكتب موريسون أن رئيس الوزراء ألغى محطاته المتبقية لليوم التالي لكنه لم يكن موجودا في السيارة وقت الحادث.

ووصف رئيس الوزراء العناصر الذين يقومون بحمايته وبحماية عائلته بأنهم "متفانون ومحترفون وكريمون بشكل لا يصدق". وقال في بيان "أتمنى أن أسمع المزيد من الأخبار الجيدة عن وضعهم" الصحي.

وأفادت الشرطة أن السيارة التي كان يستقلها العناصر أصيبت بأضرار بالغة، لكن جروح الطاقم "لا تهدد حياتهم".

وأوضح مكتب موريسون أن العناصر الأربعة كانوا بوعيهم عندما نُقلوا من موقع الحادث.

وقالت الشرطة المحلية إنها ما زالت تحقق في أسباب الحادث. ولم يتضح ما إذا كانت السيارة التي كان يستقلها عناصر الأمن تتبع سيارة رئيس الوزراء وقت وقوع الحادث.

المصادر الإضافية • أ ف ب