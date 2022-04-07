الرئيس اليمني يعلن تسليم صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي والسعودية ترحب

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الخميس تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، يُسلّم بموجبه صلاحياته.

وكان وزير الإعلام اليمني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح الخميس أن رئيس البلاد أقال نائبه علي محسن الأحمر من منصبه، وفوض سلطات الرئيس لمجلس رئاسي يتولى مهام القيادة.

وذكر الإعلان الصادر باسم الرئيس عبد ربه منصور هادي أن المجلس الجديد سيتولى مهام الرئيس ونائبه.

وسيضطلع المجلس بمهام "إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية".

وذكر البيان أن هذه الخطوة جاءت استنادا إلى المبادرة الخليجية لنقل السلطة في عام 2011 في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة والاضطرابات السياسية في البلاد.

وقال بيان هادي "ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

وقسمت سبع سنوات من الصراع اليمن بين حكومة معترف بها دوليا بقيادة هادي تدعمها السعودية ومقرها مدينة عدن الجنوبية، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في العاصمة صنعاء.

وسيرأس مجلس القيادة المؤلف من رئيس وسبعة نواب للرئيس رشاد العليمي وهو مسؤول أمني كان وزيرا للداخلية في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وكان العليمي مستشارا لهادي ويحظى بدعم السعودية. كما أن له علاقة وثيقة مع التجمع السياسي الرئيسي ، حزب الإصلاح الإسلامي.

ومن بين نواب الرئيس، عيدروس الزبيدي، زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو جماعة انفصالية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة رحبت بقرار الرئيس اليمني نقل صلاحياته إلى مجلس رئاسي جديد، وحثت المجلس على بدء مفاوضات مع جماعة الحوثي، وقالت إنها سترتب دعما بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاقتصاد البلد الذي مزقته الحرب.

وستقدم الرياض ملياري دولار بينما سيأتي مليار دولار آخر من الإمارات، وهي جزء من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والذي يدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران.

ودعت الرياض إلى عقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني، وقالت أيضا إنها ستقدم 300 مليون دولار لدعم استجابة الأمم المتحدة للأزمة الإنسانية في اليمن.