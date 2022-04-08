رئيسة المفوضية الأوروبية تعد بتسريع مسعى أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجمعة بأن تتيح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انطلاقة أسرع لمسعى بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وسلمت رئيسة المفوضية للرئيس الأوكراني استبيانا سيشكل نقطة انطلاق أمام الاتحاد الأوروبي لاتخاذ القرار بشأن عضوية كييف، وقالت "لن يستغرق تكوين الرأي سنوات كالمعتاد، ولكنني أعتقد أنها مسألة أسابيع".

وقال زيلينسكي إنه سيقدم إجابات في غضون أسبوع.

وسلطت الأضواء مجددا على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، قائلة "روسيا ستنزلق في (هوة) التدهور الاقتصادي والمالي والتكنولوجي، بينما تسير أوكرانيا نحو المستقبل الأوروبي، وهذا ما أراه".