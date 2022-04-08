شاهد: فون دير لايين تزور مدينة بوتشا الأوكرانية

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة إلى مدينة بوتشا الصغيرة شمال شرق كييف والتي أصبحت رمزا لفظاعات الحرب في أوكرانيا، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وكانت فون دير لايين قد أعلنت الجمعة أنها ستزور العاصمة الأوكرانية للتعبير عن دعمها لهذا البلد بوجه الغزو الروسي.

ووصلت فون دير لايين برفقة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ورئيس وزراء سلوفاكيا ادوار هيغر وزاروا مواقع المقابر الجماعية التي عثر عليها في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية وفيها جثث عشرات المدنيين.

والجمعة، باشر محققون أوكرانيون نبش إحدى هذه المقابر والتي تقع خلف كنيسة في المدينة.