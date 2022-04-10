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تجمع ضد الحرب في هيروشيما.

تجمع اليابانيون أمام قبة القنبلة الذرية في هيروشيما الأحد كرسالة مناهضة للحرب في العالم. وصلى حوالي 750 شخصًا استجابوا بدعوات التجمع على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل السلام، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا للحرب" ورسائل سلام أخرى باللغات اليابانية والإنجليزية والروسية.

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