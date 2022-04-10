حرب روسيا على أوكرانيا.. كييف تستعد "للمعركة الكبرى" في الشرق وإجلاء المدنيين مستمر

حرب روسيا على أوكرانيا.. كييف تستعد "للمعركة الكبرى" في الشرق وإجلاء المدنيين مستمرمحادثة
أكدت أوكرانيا أنها مستعدة لخوض "معركة كبيرة" في شرق البلاد الهدف الذي يشكل أولوية لدى موسكو بينما يتواصل إجلاء المدنيين خوفًا من هجوم وشيك في هذه المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء انترفاكس-أوكرانيا عن ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني قوله إن "أوكرانيا مستعدة للمعارك الكبيرة. أوكرانيا يجب أن تكسبها بما في ذلك في دونباس". وأضاف "عندما يحدث ذلك سيكون لأوكرانيا موقف أقوى في المفاوضات وهذا يسمح لها بفرض بعض الشروط".
أوكرانيا تقرر حظر جميع الواردات من روسيا
قررت أوكرانيا حظر جميع الواردات من روسيا، التي كانت واحدة من شركائها التجاريين الرئيسيين قبل الحرب بواردات سنوية تقدر بحوالي ستة مليارات دولار، وطالبت الدول الأخرى بأن تحذو حذوها وتفرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة على موسكو.
وكتبت وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدنكو على صفحتها على فيسبوك يوم السبت "أعلنا رسميا اليوم وقف التجارة في السلع على نحو تام مع الدولة المعتدية".
وأضافت "من الآن فصاعدا لن يتم جلب أي منتجات من الاتحاد الروسي إلى أراضي دولتنا".
جونسون يتجول سيرا على الاقدام برفقة زيلينسكي في شوارع كييف المقفرة
قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بجولة سيرا على الأقدام برفقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شوارع كييف خلال زيارته المفاجئة السبت الى اوكرانيا، بعد أسابيع على مهاجمة القوات الروسية للمدينة.
ونشر مكتب زيلينسكي مقطع فيديو للزعيمين وهما يسيران تحت حراسة أمنية مشددة في وسط المدينة الخالي إلى حد كبير.
وعبر جونسون وزيلينسكي شارع خريشتتشاتيك الرئيسي الذي يؤدي إلى ساحة ميدان حيث انطلقت ثورة عام 2014 التي أطاحت بالحكومة الموالية لموسكو.