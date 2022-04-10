شاهد: مرشحو الانتخابات الرئاسية الفرنسية يدلون بأصواتهم

بدأ الناخبون الفرنسيون الأحد التصويت في الدورة الأولى من انتخابات رئاسية يطغى عليها انعدام اليقين، مع ترقب مبارزة في الدورة الثانية في 24 نيسان/أبريل بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي لم تكن يوما أقرب إلى الفوز.

في العاصمة باريس، توجه الرئيس إيمانويل ماكرون والمرشحون اليسارية وعمدة المدينة آن إيدالغو واليميني المتطرف إريك زِمور ومرشح حزب الخضر يانيك جادو للإدلاء بأصواتهم.

وصوتت المرشحة اليمينية المتطرفة جان مارين لوبن للإدلاء بصوتها في إقليم با دو كاليه وصوت مرشح اليسار جان لوك ميلانشون في مدينة مارسيليا.

وصوتت المرشحة اليمينية فاليري بيكريس في إيفلين والمرشح الشيوعي فابيان روسيل في سانت آماند بإقليم نور.

ووسط توقعات بنسبة مقاطعة مرتفعة، ترجح استطلاعات الرأي أن يأتي ماكرون في الطليعة متقدما على مارين لوبن كما في انتخابات 2017، بينما يحل مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون في المركز الثالث.

بلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا الأحد 65 بالمئة حتى الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش، بتراجع قدره 4,4 نقاط مقارنة بانتخابات 2017 (69,42 بالمئة)، بحسب الأرقام التي اصدرتها وزارة الداخلية.