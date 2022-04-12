بوتين: ما يحدث في أوكرانيا مأساوي ولقطات الجثث في بوتشا مزيفة

ذكرت وكالات أنباء روسية أن الرئيس فلاديمير بوتين وصف الثلاثاء ما يحدث في أوكرانيا بأنه أمر مأساوي لكنه قال إن روسيا لم يكن أمامها أي خيار سوى شن عملية عسكرية خاصة. وقال بوتين إن المجزرة المفترضة بحق مدنيين في بلدة بوتشا قرب كييف "أخبار مضللة" فيما تنفي بلاده حصول إي انتهاكات في أوكرانيا.

وبعدما شبه هذه الاتهامات بتلك المتعلقة باستخدام نظام بشار الأسد أسلحة كيميائية في سوريا ضد مدنيين، قال بوتين "لدينا الأخبار المضللة نفسها في بوتشا". وقالت السلطات الأوكرانية إنها عثرت على عشرات الجثث في تلك المدينة بعد انسحاب القوات الروسية منها في أواخر آذار/مارس.

وأضافت الوكالة أن موسكو ستتصدى للمحاولات الرامية إلى عزل روسيا وروسيا البيضاء، وأكد على ضرورة تعزيز التكامل بين البلدين في ضوء العقوبات الغربية. كما أكد بوتين أن الهجوم الروسي على أوكرانيا مستمر "بتروٍ" مع الحد من الخسائر، رافضا تحديد جدول زمني. وقال في قاعدة لإطلاق المركبات الفضائية في الشرق الأقصى الروسي إن "مهمتنا هي تحقيق الأهداف الموضوعة مع الحد من الخسائر، وسنتصرف على نحو متسق وبترو، وفقًا للخطة المقترحة منذ البداية من قبل هيئة الأركان العامة".

وتابع بوتين أن "عدم تجانس مواقف" المفاوضين الأوكرانيين يحول دون التوصل إلى اتفاق بين كييف وموسكو لإنهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأوضح بقوله "أخطرت الليلة الماضية بأن الجانب الأوكراني عدّل شيئا ما مجددا... هذا الافتقار في التجانس حول النقاط الأساسية يتسبب بصعوبات".

جاءت تصريحات بوتين عقب محادثات أجراها مع رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو في منطقة الشرق الأقصى الروسي.