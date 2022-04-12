13 مصابا على الأقل في إطلاق النار بمحطة قطارات أنفاق في نيويورك (الدفاع المدني)

جرح 13 شخصا على الأقل بإطلاق نار صباح الثلاثاء في المترو في حي بروكلين بنيويورك حيث عثر أيضا على عبوات ناسفة، وفق الدفاع المدني والشرطة.

وأوضح متحدث باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس أنه تم العثور على "عبوات ناسفة لم تنفجر"، لكن بحسب تغريدة للشرطة "لا توجد عبوات ناسفة قابلة للتشغيل في الوقت الحالي".

ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في شارع 36 والجادة الرابعة في بروكلين حيث وقع الحادث.

وأكدت ناطقة باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس في وقت سابق أنه "عند الساعة 08,27 تلقت الشرطة اتصالا عاجلا من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق" في بروكلين.

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني، أطلقت "عدة أعيرة نارية" وأصيب "13 شخصا".

من جانبها، قالت الحاكمة الديموقراطية لولاية نيويورك كاثي هوشول إنها تتابع الوضع ويتم إطلاعها على مستجدات التحقيق في الحادث.

في الربع الأول من عام 2022 (من 1 كانون الثاني/يناير إلى مطلع نيسان/أبريل) ارتفع عدد عمليات إطلاق النار في نيويورك من 260 إلى 296 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقا لأرقام شرطة نيويورك الصادرة الأسبوع الماضي.