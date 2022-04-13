بشبهة "الإرهاب"..الجيش المالي يوقف ثلاثة أوروبيين في ديابالي

أعلن الجيش المالي الثلاثاء أنّه أوقف خلال عمليات نفّذها ضدّ جهاديين في وسط البلاد ثلاثة أوروبيين للاشتباه بتورطهم بـ"الإرهاب".

وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان إنّ "مفرزة القوات المسلّحة المالية في ديابالي أوقفت في 10 نيسان/أبريل 2022 خمسة مشتبه بهم بينهم ثلاثة مواطنين أوروبيين".

ولم يحدّد البيان هويات هؤلاء "المشتبه بهم" الأوروبيين ولا جنسياتهم.

وتقع ديابالي على بُعد 300 كيلومتر شمال غرب العاصمة باماكو.

وتوجد في مالي وحدة "تاكوبا" الأوروبية التي تقاتل المجموعات الجهادية، لكن وبعد وصول مرتزقة فاغنر الروسية رفض العسكريون السويديون مواصلة مشاركتهم، وطردت السلطات المالية القوات الدنماركية.

ومالي التي يحكمها مجلس عسكري منذ آب/أغسطس 2020 تشهد منذ 2012 حركات تمرد استقلالية وهجمات جهادية.