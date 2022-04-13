وفاة آية قزقز.. تونس تودع بطلة منتخب الأشرعة وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين

توفيت بطلة منتخب الأشرعة الأولمبية التونسية، آية قزقز، عن عمر ناهز 17 عاما، بعد تعرضها لحادث غرق أثناء التدريب، قبالة العاصمة تونس، يوم الأحد.

ونعت الجامعة التونسية لألعاب القوى اللاعبة الشابة، التي قضت إثر انقلاب الزورق الشراعي الذي كانت على متنه بعد تعرضه لرياح قوية، بينما نجت توأمها سارة من الحادث.

مطالبات بالمحاسبة

وودّعت تونس بطلتها الشابة وسط غضب واسع ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة وتساؤلات حول معايير السلامة خلال التمارين التي يجريها الرياضيون.

وأعرب الصحفي التونسي عبد السلام ضيف الله عن حزنه على وفاة بطلة الأشرعة في عرض البحر الهائج.

وألقى أيوب اللوم على المسؤولين، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، معلقا: "دولة عاجزة عن توفير الأدنى لعباد معرضة حياتها للخطر من أجل إعلاء الراية الوطنية".

وقد أفادت وسائل إعلام محلية أن السلطات التونسية فتحت تحقيقا في الحادثة، بعد نقل جثمان اللاعبة إلى المستشفى، كما نعت الهيئة الإدارية للنادي البحري التونسي اللاعبة، وكذلك أندية رياضية عدة.

وعلق رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، محرز بوصيان، على الحادثة قائلا: "سنكلف خبراء للتحقيق في ظروف وفاة لاعبة الأشرعة آية قزقز وإن ثبت التقصير سنغلق جامعة هذه الرياضة".

يذكر أن قزقز أصغر تونسية تشارك في أولمبياد طوكيو العام الماضي، وتنافست في فئة إف إكس 49 سيدات مع شقيقتها التوأم سارة، وحازتا على المركز الحادي والعشرين والأخير في البطولة.