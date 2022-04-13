مقتل فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في نابلس شمال الضفة الغربية

قتل شاب فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد الشاب محمد حسن محمد عساف ( 34 عاماً) بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مدينة نابلس صباح اليوم الأربعاء".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي مباشرة على الحادثة لكن سبق أن أعلن "تنفيذ عمليات عسكرية لمكافحة الإرهاب" في نابلس وغيرها من المدن في الضفة الغربية.

تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة توترًا منذ بداية مارس/ آذار الماضي، في ظل سلسلة هجمات شنها فلسطينيون. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن السبت عملية عسكرية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين قتل خلالها فلسطيني وجرح 12 شخصا آخرين بأعيرة نارية.

وأعلن نفتالي بينت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الجمعة سماحه لقوات الأمن الإسرائيلية "بالحرية الكاملة للتحرك" بعد الهجمات من أجل "القضاء على الإرهاب".