مقتل ثلاثة فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس مقتل فلسطيني طعن مستوطنا إسرائيليا على متن حافلة جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان إن "فلسطينيا ارهابيا قام بطعن مدني اسرائيلي في حافلة قرب مستوطنة +إيلعازر+ جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وتم نقل المدني المصاب الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج".

وأضاف الجيش "قام مواطن آخر في الحافلة بإحباط الهجوم وقتل الإرهابي، فيما ذكر مستشفى شعاريه تصيدق في القدس "ان المصاب في حالة خطيرة جراء الطعنات".

في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيين اثنين على الاقل قتلا صباح هذا الخميس في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة في بيان إن "فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17عاما، وشابا آخر عمره 23 عاما، قتلا متأثرين بجروحهما" بعدما أصيبا "برصاص الجيش خلال اقتحامه لجنين شمال الضفة الغربية". ويتعلق الأمر بالفتى سند أبو عطية وبالشاب يزن السعدي.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان "أن قوات الجيش الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود دخلوا صباح اليوم الخميس مخيم جنين للاجئين لاعتقال مطلوبين وخلال العملية أطلق مسلحون النار على قواتنا".

وأضاف الجيش "رد مقاتلو الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار وأصابوا المسلحين. كما أصيب أحد أفراد الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة نقل على إثرها للعلاج في المستشفى".

وشهدت إسرائيل مؤخرا سلسلة هجمات في ثلاث مدن إسرائيلية خلال أسبوع أسفرت عن مقتل 11 شخصا بينهم أوكرانيان وشرطية تحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية وشرطي عربي مسيحي.