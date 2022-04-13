يؤدي ماتياس جيرو، المعروف أيضًا باسم "سوبر فرينشي" بسبب أعماله المثيرة التي تسعى إلى الإثارة، قفزة في ساحة التزلج من Aiguille Croche، وهو جبل في Beaufortain Massif في جبال الألب الفرنسية. صنع جيرود لنفسه اسمًا يجمع بين القفز والتزلج، وفي آخر مآثره، شوهد وهو يستمتع بنزول مثير للإعجاب وينشر مظلته أثناء السقوط الحر ، قبل الانضمام إلى حشد ينتظر أدناه.
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