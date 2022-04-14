مسلسل مارفل "فارس القمر".. الأول لمخرج مصري عربي ومحمد دياب يحصد إشادة واسعة في العالم

لا يزال المخرج المصري العالمي، محمد دياب، يحظى باهتمام وإعجاب الجمهور العربي والأجنبي بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل مارفل الجديد "فارس القمر" أو "Moon Knight".

ويتكون المسلسل من 6 حلقات من تأليف جيريمي سلاتر، وبطولة إيثان هوك في دور الدكتور "آرثر هارو" وأوسكار إسحاق ومي كالاماوي. ويعتبر هذا أول مشروع من إنتاج شركة مارفل لمخرج مصري عربي.

إشادة واسعة

لاقى المسلسل ضجة إعلامية واسعة وتصدرت حلقاته أعلى المشاهدات، خاصة بعد تسليطه الضوء على الحضارة المصرية في قالب عصري مشوق واستخدامه أغاني مصرية في بعض اللقطات.

وقد تصدر اسم المسلسل والمخرج المصري محمد دياب "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم. وكتب أحمد خليل في منشور على تويتر أن كل حلقة تعكس لمسة مصرية ساحرة عن طريق الرؤية البصرية والموسيقى والسيناريو.

بالإضافة إلى ذلك، حاز المونتير المصري أحمد حافظ على عبارات الإشادة والإعجاب من مشاهدي المسلسل، خاصة بعد قيامه بمونتاج الحلقتين الثالثة والرابعة.

وقد نال حافظ استحسان الشركة العالمية مارفل التي قالت إنها ستتعاون معه مستقبلا في مشاريع أخرى، خصوصا أنه قدم تقنيات وموهبة لا تقل عن نظرائه الأمريكيين الذين قاموا بعمل مونتاج باقي الحلقات.

وهو ما أكده مخرج العمل محمد دياب عبر صفحته مشيدا بدور المونتير المصري أحمد حافظ الذي قام بعمل مونتاج الحلقة الثالثة والرابعة، قائلا "رفعت راسي يا عبقري".

كما شملت عبارات الإعجاب دور عالمة الآثار العربية "ليلى"، من تمثيل البحرينية مي كالاماوي، وإطلالتها الاستثنائية بشعر مجعد.

أغاني عربية في مارفل

كانت أغنية "بتونس بيك" للفنانة الجزائرية الراحلة وردة أول أغنية عربية في تتر مقدمة عمل لمارفل في التاريخ بفضل مسلسل "فارس القمر".

كما استعان المخرج في أولى حلقات المسلسل بأغنية "خسارة" لعبد الحليم حافظ و"بحلم معاك" لنجاة، كخلفية موسيقية لبعض مشاهد العمل، وحصلت الحلقة الأولى حاليًا على تصنيف 9.1 / 10 على IMDb مما يجعلها الحلقة الأولى الأعلى تصنيفًا من بين جميع عروض MCU Disney + التي تم إصدارها حتى الآن.

وعن إدراج أغنية "الملوك" للفنانين عنبة وزوكش وأحمد سعد في المسلسل، قال محمد دياب على فيسبوك إنه كان من المهم تسليط الضوء على كل أنواع الفنون المصرية "والحمد لله العالم حابب الأغاني المصرية بتنوعها".

مصر في هوليوود

وأشاد عدد من رواد منصات التواصل بالطريقة السينمائية والعبقرية التي أظهر بها المخرج محمد دياب مصر، التي عادة ما كان يتم تصويرها في الأفلام الأجنبية ـ خاصة في هوليوود ـ بشكل بدائي وغير متحضر.

وبالرغم من محاولة دياب وفريق العمل التصوير في مصر، إلا أن عدم تمكنهم من استخراج التصريحات المطلوبة حال دون حدوث ذلك. وبالتالي، تم تصوير المشاهد في دولة المجر.

وفي منشور على فيسبوك، شكر مينا ألبرت المخرج المصري على عمله العالمي الذي من شأنه تغيير صورة الغرب عن مصر، قائلة: "أخيرا ظهرت القاهرة بحلاوتها وجمالها وأنوارها".

بدوره، أعرب إسلام عن إعجابه بالحلقة الثالثة من المسلسل العالمي، قائلا "أول مرة تظهر مصر بشكل رائع ومبهر في تاريخ هوليوود".

كما صرح المخرج محمد دياب في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن "تصوير مصر كصحراء فقط و كمكان من العصور الوسطي في أفلام هوليود من أكثر الحاجات اللي بتضايقنا كمصريين". وتابع "حاولت أن المسلسل يكون خطوه أولية في تعريف العالم بمصر و فنها".

وفي مقابلة مع موقع "فيل فان"، قال دياب إن "ما يقرب من 3 مليارات جنيه مصري (165 مليون دولار) أنفقت في العاصمة المجرية بودابست أثناء التصوير". مشيرا إلى أن "فريق الإنتاج بذل قصارى جهده لإظهار شوارع مصر في المجر، وأخيرا تمكن من عكس صورة حقيقية لمصر".

ويحكي المسلسل قصة البطل مارك سبيكتور، جندي أمريكي سابق، يعاني من أزمة هوية ويحارب المجرمين بفضل القوة التي منحها له إله القمر المعروف لدى المصريين القدماء باسم "خنسو".