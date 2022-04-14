تونس سترفع أسعار الوقود شهرياً بنسبة لا تقل عن ثلاثة بالمئة

قال مسؤول في وزارة الطاقة التونسية يوم الخميس إن تونس سترفع أسعار الوقود محليا كل شهر هذا العام بنسبة لا تقل عن ثلاثة بالمئة، وهو يعني ارتفاعا 30 على الأقل بحلول نهاية 2022.

ورفعت تونس سعر الوقود خمسة بالمئة أمس الأربعاء في ثالث زيادة من نوعها هذا العام بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط وذلك بهدف الحد من عجز ميزانيتها. وخفض دعم المحروقات هو إصلاح رئيسي يطالب به المقرضون.

وقال عفيف المبروكي مدير توزيع المحروقات بوزارة الطاقة إن قانون المالية أقر زيادة ثلاثة بالمئة شهريا هذا العام.

قالت وزارة الطاقة التونسية يوم الخميس إن عجز ميزان الطاقة التجاري في البلاد قفز في أول شهرين من العام 62 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ 357.71 مليون دولار.

وتونس التي توجه أسوأ ازمة مالية في تاريخها تسعى للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول حزمة انعاش مالي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية من بينها خفض دعم المحروقات والمواد الغذائية وتجميد الاجور. ويرفض اتحاد الشغل هذه المقترحات وهدد بإضراب عام.