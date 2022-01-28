إلقاء القبض على عصابة لتهريب المخدرات من ألبانيا إلى البوسنة على يد جهاز مكافحة المخدرات

أوقف أعضاء جهاز مكافحة المخدرات في جمهورية صرب البوسنة، بالتعاون مع النيابة العامة العليا في نيس، خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم في جريمة إنتاج وتوزيع مواد مخدرة.

وتم القبض على المشتبه بهم أثناء محاولتهم تسليم الماريجوانا، التي كانوا ينقلونها في شاحنة صغيرة على الطريق بين فيليكي وترنوفاك وقرية توريجا. وقد عثر جهاز مكافحة المخدرات على 87 عبوة مخدرة جاهزة للاستخدام والبيع، أثناء عملية تفتيش قام بها في عدد من المباني والسيارات.

يُحتجز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 48 ساعة في الوقت الحالي، قبل عرضهم على مكتب المدعي العام المختص خلال المهلة القانونية.

وقد أشاد الوزير فولين بجهود أعضاء دائرة مكافحة المخدرات، خلال عملية مصادرة المخدرات الناجحة، وأكد أن الشرطة الصربية أظهرت بهذه الطريقة أن القانون يتم تطبيقه في كل مكان وفي كل أنحاء صربيا.