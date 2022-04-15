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سلوفينيا

شاهد: سلوفينيا تلغي إلزامية وضع الكمامات في الأماكن المغلقة

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بقلم:  يورونيوز
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سلوفنيون أمام مركز صحي للقاحات ضد كوفيد-19 في العاصمة ليوبليانا في سلوفينيا
سلوفنيون أمام مركز صحي للقاحات ضد كوفيد-19 في العاصمة ليوبليانا في سلوفينيا   -   حقوق النشر  AP/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

ألغت السلطات السلوفينية إلزامية وضع الكمامات في الأماكن المغلقة باستثناء المستشفيات والمراكز الصحية بموجب قرار حكومي يوم الخميس.

وأوصت بوجانا بيوفيتش، رئيسة الوحدة الطبية في سلوفينيا، أن يواصل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو نقص في مناعة الجسم بوضع الكمامة، للحماية من الإصابة بكوفيد-19.

واقترحت المجموعة الطبية الاستشارية الحكومية رفع اجراءات الوقاية ومنها إلزامية وضع الكمامات بمجرد انخفاض العدد الإجمالي لمرضى كوفيد في وحدات العناية المركزة إلى 35 مريضا لمدة أسبوع على الأقل.

ووفقا لوزارة الصحة بلغ عدد المصابين بكوفيد حوالي مليون إصابة مؤكدة منذ بداية الوباء، ولا يزال عدد الإصابات اليومية مرتفعا.

المصادر الإضافية • أ ب