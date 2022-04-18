شاهد: تنين الحصان الصيني يشق طريقه وسط الحشود في تولوز بفرنسا

"لونغ ما"، حصان التنين يبلغ وزنه 45 طناً ومستوحى من أسطورة صينية وصممه فرانسوا ديلاروزيير و"Compagnie La Machine"، يهبط في شوارع تولوز الفرنسية لأول مرة. بعد أن تجول في بكين وأوتاوا ونانت وكاليه، حيث نُظمت له استعراضات على درب العمالقة في تولوز.

عُرض هذا المخلوق الأسطوري، الذي صُمم في العام 2014 بمناسبة الذكرى الخمسين للعلاقات الصينية الفرنسية وبتمويل من راعٍ صيني، لأول مرة في بكين، وجمع مئات الآلاف من الناس.

في تولوز منذ شباط/ فبراير، بعد زيارة ورش العمل في نانت لصيانته لمدة عشر سنوات، سيبقى "لونغ ما" بضعة أشهر أخرى في جنوب غرب فرنسا.

اعتباراً من 19 نيسان/ أبريل، يمكن للذين يتمتعون بروح المغامرة القيام برحلة في معبد والجلوس على ظهره، قبل أن ينطلق مرة أخرى إلى الصين في نهاية شهرآب/ أغسطس.