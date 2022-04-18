المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الصين

شاهد: مقتل ثلاثة وإصابة 9 آخرين بعد انهيار مبنى في الصين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
انهيار مبنى يضم بركة سباحة في مقاطعة خنان وسط الصين
انهيار مبنى يضم بركة سباحة في مقاطعة خنان وسط الصين   -   حقوق النشر  AP Photo

أسفر انهيار مبنى يضم بركة سباحة في مقاطعة خنان وسط الصين الإثنين عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة، وفقًا لتلفزيون (سي سي تي في) الحكومي.

وتظهر لقطات جوية انهيارا لسقف المبنى، وحطاما متناثر حول المبنى.

وأفاد تلفزيون (سي سي تي في) أن سبب الانهيار غير معروف حتى اللحظة وقيد التحقيق.

وأضاف التلفزيون أن الطواقم المختصة قامت على إخراج 12 شخصا كانوا محاصرين في الداخل حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر.

وقتل ثلاثة أشخاص بينما أصيب 9 أشخاص بجروح متوسطة إلى طفيفة وفقا للتلفزيون الحكومي.

المصادر الإضافية • أ ب