شاهد: مقتل ثلاثة وإصابة 9 آخرين بعد انهيار مبنى في الصين

أسفر انهيار مبنى يضم بركة سباحة في مقاطعة خنان وسط الصين الإثنين عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة، وفقًا لتلفزيون (سي سي تي في) الحكومي.

وتظهر لقطات جوية انهيارا لسقف المبنى، وحطاما متناثر حول المبنى.

وأفاد تلفزيون (سي سي تي في) أن سبب الانهيار غير معروف حتى اللحظة وقيد التحقيق.

وأضاف التلفزيون أن الطواقم المختصة قامت على إخراج 12 شخصا كانوا محاصرين في الداخل حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر.

وقتل ثلاثة أشخاص بينما أصيب 9 أشخاص بجروح متوسطة إلى طفيفة وفقا للتلفزيون الحكومي.