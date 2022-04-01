الصين تًجري تحاليل الكشف عن كوفيد-19 على الأسماك الحية في أسواق شنغهاي

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عاملين في المجال الطبي يقومون باختبار الكشف عن كوفيد-19 على سمكة حية في سوق شنغهاي في الصين. وتساءل رواد وسائل التواصل الاجتماعي عما إذا كانت الحكومة الصينية قد نجحت في التغلب على تفشي الفيروس التاجي في البلاد لتقوم بإجراء التحاليل في سوق بيع الأسماك.

وظهر في الفيديو عامل طبي يرتدي معدات الوقاية يضع قطعة قطن في فوهة سمكة حية لاخضاعها لتحليل الاصابة بفيروس كورونا. وخاطب العامل الصحي التاجر بقوله "من فضلك لا تتركها تفلت من أيدينا". وأجاب البائع السمك ضاحكًا "لا تقلق، لن تعضك".

الفيديو الذي نشرته شنغاشا برودكاستينغ حصل في وقت قياس على أكثر من 2.3 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلق أحد رواد التواصل الاجتماعي قائلا "ماذا سيفعلون إذا تبين أن الاختبار إيجابي؟ هل يجب وضعه قيد الحجر الصحي؟". فيما قال آخرون إنها مجرد "مزحة" و"مضيعة للموارد".

واعتبر موقع إنسايدز أن إجراء اختبار كوفيد-19 على سمكة حية ليس أمرا صادمًا تمامًا في الصين، بالنظر إلى الطريقة التي حاولت بها السلطات ربط تفشي حالات الفيروس في البلاد بكل شيء من بينها البريد الجوي إلى الطعام المجمد.

وفي نوفمبر- تشرين الثاني الماضي، أوقفت مدينة داليان الساحلية تجارة المواد الغذائية المجمدة وسط تفشي فيروس كوفيد. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت صحيفة شينا بوست المملوكة من طرف الدولة إنها ستختبر جميع الظروف البريدية التي تصل من خارج البلاد قبل تسليم لأصحابها. ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، لا يوجد دليل على أن العدوى يمكن أن تنتقل عبر الرسائل.

يأتي اختبار الكشف عن الاصابة بكوفيد الذي أجري على الأسماك في الوقت الذي تشهد فيه شنغهاي، المدينة المالية والصناعية التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، زيادة كبيرة في حالات الإصابة بالفيروس. وتم تقسيم المدينة إلى قسمين على طول نهر هوانغبو للسماح بإجراء اختبارات جماعية.

والخميس، سجلت شنغهاي 4144 حالة بدون أعراض و 358 حالة إصابة مصحوبة بأعراض، وفقا للجنة الصحة لبلدية شنغهاي.