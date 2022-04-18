أوكرانيا تأمل الحصول على وضع المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي "خلال أسابيع"

أعرب فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني الإثنين عن أمله في أن تحصل بلاده "في الأسابيع المقبلة" على وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، شاكراً بروكسل على سرعة الإجراء.

وخلال اجتماع في كييف سلّم زيلينسكي ماتي ماسيكاس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا ملفّين ضخمين يتضمّنان طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال: "شعبنا يشعر نفسياً في عقله الباطن أنّه في أوروبا منذ فترة طويلة. ومع ذلك على كلّ دولة اتّباع هذا الإجراء". وأضاف أنّ الحصول على وضع الدولة المرشحة للانضمام "يستغرق عادة سنوات" لكنّ بروكسل "أعطتنا حقّاً فرصة لبدء هذا الإجراء في غضون أسابيع أو أشهر قليلة".

وتابع: "نحن مقتنعون حقاً بأنّ هذا الإجراء سيبدأ في الأسابيع المقبلة"، معتبراً أن ذلك سيكون "إشارة مهمة" للصداقة بين كييف وبروكسل.

وإذ قال زيلينسكي: "نحن على ثقة من أنّه سيتمّ دعمنا في هذا العمل"، شدّد على أنّ "الأوكرانيين متّحدون وراء هذا الهدف: الشعور بالمساواة مع الأوروبيين الآخرين ليكونوا جزءاً من الاتحاد الأوروبي".

ويُعتبر الانضمام الى الاتحاد الأوروبي عملية طويلة لتقريب تشريعات الدولة المرشحة من القانون الأوروبي.

ويستلزم الأمر مفاوضات معقّدة حول العديد من المواضيع والمعايير التي يصعب على بلد في حالة حرب الوفاء بها، مثل الاستقرار السياسي واقتصاد السوق الفعال.

كما يتطلّب الاتفاق إجماع الدول الأعضاء ال27. لكنّ هذه الدول منقسمة حول مسألة العضوية المستقبلية لهذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي بدأت روسيا غزوها في 24 شباط/فبراير.

ودعت ثمانية بلدان - جمهورية تشيكيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبلغاريا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا - في رسالة مفتوحة إلى فتح المباحثات لانضمام أوكرانيا.

لكنّ ثلث الدول الأعضاء بما فيها بلجيكا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا، أكثر "تحفظاً" وفقاً لمصدر دبلوماسي اتصلت به وكالة فرانس برس.