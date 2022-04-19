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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: الشرطة الأمريكية تعلن اعتقال المشتبه بهم في هجوم ساوث كارولينا

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بقلم:  يورونيوز
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شرطة كولومبيا.
شرطة كولومبيا.   -   حقوق النشر  أ ب

أعلنت الشرطة الأمريكية الإثنين أنها حددت هوية اثنين آخرين من المشتبه بهم في تبادل لإطلاق النار وقع السبت داخل مركز تجاري مزدحم في ساوث كارولينا قتل فيه تسعة أشخاص. وقال رئيس شرطة كولومبيا ويلسام هولبروك الإثنين إنه تم اعتقال المدعو ماركيز لوف روبنسون البالغ من العمر 20 عاما وأن الشرطة تبحث عن مشتبه به ثالث يدعى أماري سينسيري جمال سميث.

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شهدت الولايات المتحدة 3 حوادث إطلاق نار جماعي هزت البلاد خلال عطلة عيد الفصح، وأدت الحوادث الثلاثة التي شهدتها كل من ساوث كارولينا وبيتسبرج إلى مقتل شخصين قاصرين وإصابة ما لا يقل عن 31 شخصًا آخرين.

المصادر الإضافية • أ ب