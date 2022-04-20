ميشال: الاتحاد الأوروبي سيفعل "كلّ ما في وسعه" لمساعدة أوكرانيا على "الانتصار في الحرب"

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال خلال زيارة إلى كييف الأربعاء أنّ الاتّحاد الأوروبي سيفعل "كلّ ما في وسعه" لمساعدة أوكرانيا على "الانتصار في الحرب" ضدّ روسيا التي بدأت في 24 شباط/فبراير غزو جارتها.

وقال ميشال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف "لستم وحدكم، نحن معكم وسنفعل كلّ ما في وسعنا لدعمكم ولضمان انتصار أوكرانيا في الحرب".

أكد ميشال أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن ينجح" في تقسيم الأوروبيين في ردّهم على غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وقال ميشال "لن ينجح في تدمير سيادة أوكرانيا ولا في تقسيم الاتحاد الأوروبي"، مرحّباً بقدرة الدول الـ27 على "اتخاذ القرارات معاً، بالإجماع" بشأن العقوبات ضد روسيا.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني، إنّ انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "أولوية".

وصرّح زيلينسكي للصحافة بعد لقاء مع ميشال "إنه أولوية لبلدنا وقوة شعبنا".