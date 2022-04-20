تجربة فنية فريدة من نوعها على وقع الـ"بوب إير" والتي يمكن للزوار من خلالها الجلوس على مقاعد أو أرائك قابلة للنفخ والغطس في بركة الكرات المنفوخة. هذا الفن القابل لـ "النفخ" يقع في قلب معرض "بوب إير" الذي يسوده المرح، والذي تم تنظيمه على مساحة تزيد عن 5 آلاف متر مربع في حضيرة لافيليت في العاصمة باريس. تقدم هذه التظاهرة الفنية أعمالا لحوالي خمسة عشر فنانا وهي "طريقة جديدة للتواصل الاجتماعي من خلال الفن" ، حسب المنظمين.
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