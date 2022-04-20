شاهد: روسيا تستهدف تحصينات أوكرانية ومخازن للذخيرة بصواريخ كروز

نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا ومقاطع فيديو لطائرات هجومية ومدفعية أثناء العمل. وقالت الوزارة إن طائرات سوخوي سو-34 شنت غارات جوية على التحصينات والمخازن الأوكرانية بالأسلحة والذخيرة.

وأظهر مقطع فيديو آخر إطلاق أربعة صواريخ كروز عالية الدقة بواسطة نظام صواريخ "بال" للدفاع الساحلي على منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وفقًا للوزارة.

كما بث التلفزيون الروسي الحكومي عدة لقطات لإطلاق قاذفات صواريخ متعددة من طراز "غراد" في منطقة لوغانسك. وبحسب نفس المصادر الإعلامي، فقد سيطر الانفصاليون والجيش الروسي على مدينة كريمينا.

وقال إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: "هاجمت الصواريخ والقوات والمدفعية 1053 قطعة من البنى التحتية العسكرية الأوكرانية. من بينها 31 مركز قيادة، وستة مستودعات وقود، و910 معقل للخصم ومناطق تمركز قوة بشرية دمرت".