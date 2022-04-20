الغزو الروسي لأوكرانيا: الوضع يزداد خطرا في مدينة ماريوبول المحاصرة

الغزو الروسي لأوكرانيا: الوضع يزداد خطرا في مدينة ماريوبول المحاصرةمحادثة
أعاد الجيش الروسي تحديد أهداف حملته العسكرية بالتركيز على دونباس التي يسيطر عليها جزئياً منذ العام 2014 انفصاليون موالون لموسكو، وذلك بعدما أحبطت أوكرانيا الجهود الروسية للسيطرة على عاصمتها كييف. وشنّت روسيا ليلة الإثنين إلى الثلاثاء عشرات الغارات الجوية في الشرق الأوكراني، مع دخول النزاع الدامي في أوكرانيا مرحلة جديدة اشتدّت معها حدّة المعارك في منطقة دونباس.
وأكّدت القوات الأوكرانية المسلّحة أنّ القتال ازداد حدّة في شرق البلاد بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ روسيا بدأت هجوماً واسع النطاق كان مرتقباً على دونباس، القلب الصناعي النابض لأوكرانيا.
آخر مستجدات الغزو الروسي لأوكرانيا:
قيادي في مشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول: "ربما نواجه أيامنا إن لم يكن ساعاتنا الأخيرة هنا"
أفاد قيادي في قوة مشاة البحرية الأوكرانية التي تدافع عن آخر معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول المحاصرة "ربما نواجه أيامنا إن لم يكن ساعاتنا الأخيرة"، مناشدا في تسجيل مصور نشره على فيسبوك في وقت مبكر الأربعاء إخراجهم من المكان.
وقال سيرغي فولينا من لواء مشاة البحرية 36 المنفصل الذي يتحصن في مصنع آزوفستال الضخم والمحاصر من قبل القوات الروسية "العدو يفوقنا عددا بمعدل عشرة الى واحد". وأضاف في مقطع فيديو "نناشد ونلتمس من جميع زعماء العالم مساعدتنا"، متابعا "نطلب منهم استخدام إجراء إخراج القوات ونقلنا الى منطقة تابعة لطرف ثالث".
وليس من الممكن التحقق من أي معلومات يقدمها الطرفان بالنظر إلى حجم المعركة ونقص الاتصالات في ماريوبول. ويلكن يُعتقد أن القوات الروسية توغلت في المدينة بشكل تدريجي، وقد ذكر بعض المسؤولين الأوكرانيين الثلاثاء أن مستشفى بالقرب من مصنع آزوفستال اصيب بشكل مباشر.
وأشار فولينا الى أن القوات الروسية تتمتع "بأفضلية في الجو وسلاح المدفعية والقوات على الأرض والمعدات والدبابات". وأضاف "نحن ندافع فقط عن هدف واحد (...) مصنع آزوفستال، حيث يوجد بالإضافة إلى العسكريين مدنيون وقعوا ضحية لهذه الحرب".
دعت روسيا الثلاثاء في إنذار جديد القوات الأوكرانية في ماريوبول إلى إلقاء سلاحها "بشكل فوري"، معتبرة أن القوات الأوكرانية داخل مصنع آزوفستال تواجه "وضعا كارثيا".