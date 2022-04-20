باتت محطة "زاهوني" للقطارات شمال شرق المجر نقطة التقاء للهاربين من المعارك الدامية في أوكرانيا، لكن الموسيقى تملاً الفضاء. معظم الموجودين هم من الأوكرانيين الفارين من الحرب في وطنهم. يبذل رافائيل تيبور هاينريش قصارى جهده للحفاظ على الروح المعنوية من خلال العزف على البوق. غالباً ما تنقل هذا الشاب البالغ من العمر 16 عاماً من مدينة باد فوسلاو في النمسا مع عائلته إلى منازل ودول مختلفة، لذلك يشعر بالتعاطف مع الوافدين الجدد.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: إفطار وبهجة لأطفال أيتام في شمال سوريا
بدون تعليق: "سعادة وفخر" لدى الكولومبيين قبل عيد الميلاد الـ 90 للرسام فرناندو بوتيرو
بدون تعليق: استمرار التعرف على هوية ضحايا الحرب في أوكرانيا
شاهد: نشطاء يوجهون رسالة "سلام وليس نفط" إلى سفينة روسية
شاهد: صيد بيض عيد الفصح تحت الماء في فلوريدا
شاهد: البابا فرانسيس يلتقي بأطفال إيطاليين بمناسبة عيد الفصح
شاهد: بايدن يستضيف سباق "دحرجة بيض" عيد الفصح في البيت الأبيض
شاهد: من الصين إلى تولوز الفرنسية .. الحصان التنين يأسر قلوب الجماهير
بدون تعليق: مخلفات القصف الروسي تنتشر في شوارع خاركيف الأوكرانية
شاهد: احتفالات عيد الفصح في ظل الحروب والتوترات الأمنية
بدون تعليق: "بيوت الحفر" في ليبيا تحفة معمارية مهجورة
بدون تعليق: المسيحيون الأرثوذكس يحضرون قداسا بمناسبة أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالقدس
بدون تعليق: قرية جوساريفكا شرق أوكرانيا مقبرةٌ للدبابات والمعدات الروسية
بدون تعليق: مسرح دمى متحركة لأطفال أوكرانيين يعيشون في محطات مترو تحت الأرض هرباً من الغزو الروسي
بدون تعليق: جر "يهوذا" مقيدا بالسلاسل في شوارع نيكاراغوا في يوم الجمعة العظيمة